«Думаю, всем страшно». Фигурист Максим Наумов — об Олимпиаде-2026

Американский фигурист Максим Наумов поделился впечатлениями от прошедших Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), которые проходили с 6 по 22 февраля. В соревнованиях мужчин Наумов занял 20-е место, чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.
— Кайфанул от Олимпиады?
— Да. Честно, да.
— Страшно было?
— Да. Ну, конечно, страшно. Думаю, всем страшно. Если не страшно, это тоже нехорошо, потому что… Ну, это, конечно, Олимпиада — это самое-самое, знаешь… Я 19 лет катаюсь для этого момента, 19 лет для 2 минут 50 секунд и для 4 минут 10 секунд, ради семи минут. Ну это самое классное в фигурном катании. Надо вот именно в этот момент, в этот день, в этот час. Надо всё собрать и свои эмоции уже в сторону [отложить], как бы у тебя есть задание, надо делать, – сказал Наумов в выпуске видео ДоброFON.
