Мария Захарова объяснила, почему не боится стать фигуристкой одного образа

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, что не боится стать фигуристкой одного образа, отметив, что не против попробовать программы, которые причисляют к «золотому фонду» фигурного катания.

– У тебя очень красивые программы в этом сезоне. Есть ещё какие-то образы, которые хотела бы примерить на себя?

– Наверное, не буду далеко отходить от музыки, которая у меня сейчас стоит, — в особенности от какого-нибудь танго. Потому что, как по мне, это прямо моя музыка: она мне идёт, я в ней чувствую себя идеально. И она мне очень нравится. Под лирику катать не люблю, мне это не нравится. Я себя там не нахожу. Очень многие, кстати, тоже писали раньше: «Почему у тебя только танго…» Потому что я чувствую себя, могу эту программу откатать настолько классно, в отличие от какой-нибудь лирики…

У меня была «Ромео и Джульетта» — моя мама очень хотела, чтобы она стояла. И мне она так безумно не нравилась, я так ужасно катала, что в итоге там всё переставили — и в итоге тоже сделали какое-то танго. Поэтому не буду отходить далеко от таких вводных. Относительно образа какого-то… Наверное, нет, просто буду под такую музыку кататься.

– Ты упомянула, что тебе говорят «катаешь только танго», не боишься стать фигуристкой одного образа?

– Честно? Вообще всё равно. Пусть так считают. Мне это нравится, я это чувствую, и всё. Буду катать под музыку, которая мне откликается.

– А как относишься к программам, которые называют «золотым фондом» – по типу «Кармен», «Лунной сонаты» — образам, которые всегда были и будут ставиться?

– Это красиво звучит, почему бы и нет? – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.