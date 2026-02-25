Скидки
«Три дня ездила по торговому центру, искала платье». Мария Захарова – о жеребьёвке ЧР-2026

Бронзовый призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Мария Захарова рассказала, как ей пришлось три дня ходить по торговому центру, чтобы выбрать платье к жеребьёвке чемпионата России, который прошёл с 17 по 22 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге.

– Как готовилась к жеребьёвке чемпионата России? Ты же знала, что будет прямо красиво всё?
– Вспомнила про это, кажется, за три дня до того, как уезжали в Санкт-Петербург. И просто быстро помчалась за платьем. Не думала, что настолько будет красиво.

– С первого раза получилось платье найти?
– Нет. Я все эти три дня ездила по торговому центру, искала платье.

– Любишь ездить, мерить, смотреть?
– Тащусь от этого, мне нравятся ходить, всё смотреть, выбирать, – сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Комментарии
