Фигуристка Захарова мечтает прочувствовать атмосферу зарубежных турниров

Российская фигуристка Мария Захарова высказалась о желании выступить на международных турнирах. Она отметила, что за рубежом турниры ощущаются иначе.

– А ты вообще веришь, что в ближайшее время тоже сможешь выступить на международных стартах?

– Хочется в это верить, честно, очень хочется верить.

– Хочется поездить попутешествовать или именно прочувствовать эту зарубежную атмосферу турниров?

– Именно зарубежную атмосферу. Потому что, как мне кажется, всё равно там чуть-чуть, может быть, но по-другому, поэтому хочется. Я, видимо, просто больше из отеля не буду выходить никуда.

– Вообще путешествовать любишь?

– Да. Конечно, но, знаете, я больше такой путешественник… Когда две недели есть отдохнуть в мае, мы куда-нибудь там с родителями или с мамой полетим – и всё. Мне нужны только пляж, море, коктейль. Это мой отдых.

– Есть какое-то место, куда ещё не ездила, но хотела бы съездить?

– Пусть будет такая несбывшаяся детская мечта — Диснейленд. Наверное, в Америке? — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.