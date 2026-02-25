Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Захарова мечтает прочувствовать атмосферу зарубежных турниров

Фигуристка Захарова мечтает прочувствовать атмосферу зарубежных турниров
Мария Захарова
Комментарии

Российская фигуристка Мария Захарова высказалась о желании выступить на международных турнирах. Она отметила, что за рубежом турниры ощущаются иначе.

– А ты вообще веришь, что в ближайшее время тоже сможешь выступить на международных стартах?
– Хочется в это верить, честно, очень хочется верить.

– Хочется поездить попутешествовать или именно прочувствовать эту зарубежную атмосферу турниров?
– Именно зарубежную атмосферу. Потому что, как мне кажется, всё равно там чуть-чуть, может быть, но по-другому, поэтому хочется. Я, видимо, просто больше из отеля не буду выходить никуда.

– Вообще путешествовать любишь?
– Да. Конечно, но, знаете, я больше такой путешественник… Когда две недели есть отдохнуть в мае, мы куда-нибудь там с родителями или с мамой полетим – и всё. Мне нужны только пляж, море, коктейль. Это мой отдых.

– Есть какое-то место, куда ещё не ездила, но хотела бы съездить?
– Пусть будет такая несбывшаяся детская мечта — Диснейленд. Наверное, в Америке? — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Эксклюзив
«Не хочу оправдывать чьи-то ожидания». Интервью с фигуристкой-открытием Марией Захаровой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android