Фигуристка Захарова мечтает прочувствовать атмосферу зарубежных турниров

Российская фигуристка Мария Захарова высказалась о желании выступить на международных турнирах. Она отметила, что за рубежом турниры ощущаются иначе.
– А ты вообще веришь, что в ближайшее время тоже сможешь выступить на международных стартах?
– Хочется в это верить, честно, очень хочется верить.
– Хочется поездить попутешествовать или именно прочувствовать эту зарубежную атмосферу турниров?
– Именно зарубежную атмосферу. Потому что, как мне кажется, всё равно там чуть-чуть, может быть, но по-другому, поэтому хочется. Я, видимо, просто больше из отеля не буду выходить никуда.
– Вообще путешествовать любишь?
– Да. Конечно, но, знаете, я больше такой путешественник… Когда две недели есть отдохнуть в мае, мы куда-нибудь там с родителями или с мамой полетим – и всё. Мне нужны только пляж, море, коктейль. Это мой отдых.
– Есть какое-то место, куда ещё не ездила, но хотела бы съездить?
– Пусть будет такая несбывшаяся детская мечта — Диснейленд. Наверное, в Америке? — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.