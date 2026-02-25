Скидки
Пётр Гуменник выступит на телешоу «Ледниковый период»

Российский фигурист, участник зимних Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) Пётр Гуменник примет участие в съёмках телевизионного шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает телеграм-канал «Евтушенко live».

Известно, что одиночник выступит с программой вне конкурса в качестве приглашённого гостя.

Напомним, на Олимпиаде-2026 Пётр Гуменник занял шестое место. Он набрал по сумме двух программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-ю строчку. Золото Олимпийских игр сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла.

На Олимпиаде выступили 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

