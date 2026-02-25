Отец Гуменника: если бы Петя не отобрался на Олимпиаду-2026, это было бы сложно пережить

Протоирей Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, рассказал об атмосфере в их семье накануне Олимпиады-2026. Он отметил, что спортсмен почувствовал груз ответственности после отбора на Игры.

— Какой была для вас эта Олимпиада? Знаю, что на неделе прокатов Елена, ваша супруга, от волнения не работала, вы не давали интервью. Через что пришлось пройти внутренне?

— Мы начали волноваться ещё раньше: сразу после того, как объявили, что Петю выбрали, он единственный, кто будет представлять Россию на Олимпийских играх от мужчин-одиночников.

И сам Петя почувствовал груз ответственности. Нужно было постараться за это время максимально хорошо подготовиться: следить за здоровьем, за тем, какие есть возможности улучшить и программы, и всё, что связано с режимом дня, питанием, исключить, допустим, какие-то опасные мероприятия. Петя любит кататься на сноуборде, но не катался, а очень хотел: «Вот выступлю на Олимпиаде — и сразу пойду на склон».

Старт в Пекине был волнительный [олимпийский квалификационный турнир по фигурному катанию]. Если бы Петя не отобрался, это было бы, само собой, тяжело пережить, — приводит слова Гуменника-старшего «Правмир».