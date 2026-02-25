Семья Гуменника объяснила, почему не смотрела выступление Петра на ОИ-2026 в прямом эфире

Родные российского фигуриста Петра Гуменника, отец Олег и брат Иван, рассказали, что не смотрели его выступление на Олимпиаде-2026 в прямом эфире. Они объяснили, почему приняли такое решение.

— Вы не смотрели трансляцию. Почему?

Олег Гуменник: От трансляции соревнований зрители получают радость, воодушевление. Они болеют, хотят, чтобы спортсмен выступил лучше, молятся… Родители не могут провести этот вечер в радости. Они родители. Они болеют за своего сына, не могут оставаться спокойными.

Иван Гуменник: Я тоже посмотрел после. Теперь в любом приложении открываешь ленту — и там Пети очень и очень много. Это своеобразное ощущение, но я за Петю рад, — приводит слова Гуменников «Правмир».