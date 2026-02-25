Скидки
Брат — о Гуменнике: мне кажется, у Пети мозг действительно особенный

Пётр Гуменник
Иван Гуменник, брат фигуриста Петра Гуменника, поделился воспоминаниями из их семейной жизни. Он рассказал подробности подготовки спортсмена к ЕГЭ.

«Помню, как Петя готовился к ЕГЭ. Это было своеобразно. Он закрывался у себя в комнате, у него играла тяжёлая музыка, и шла какая-то лекция. Обязательно она была ускорена.

Мне кажется, не каждому человеку такое подойдет, но у Пети мозг действительно особенный, если справлялся с таким потоком даже на уровне аудиовосприятия», — приводит слова Ивана Гуменника «Правмир».

Ранее семья Петра Гуменника рассказала, что не смотрела его выступления на Олимпиаде в прямом эфире.

