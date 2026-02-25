Скидки
Отец Петра Гуменника объяснил, как его сын сдал ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Пётр Гуменник
Комментарии

Протоирей Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, рассказал о подготовке своего сына к ЕГЭ. Он объяснил, как спортсмену удалось сдать экзамен по информатике на 100 баллов.

— Увлёкся сам Петя. В какой-то момент он открыл вузовский учебник по биологии, но понял, что ему скучновато. А потом попались под руку задачи по информатике. Он стал их решать, нашёл в интернете курсы. За полгода освоил, сдал информатику на 100 баллов.

Какой плюс у спортсменов? Благодаря тому, что они мало посещают школу, они с увлечением учатся в институте. То есть у них есть желание, для них это ново — учиться и готовиться вот так серьезно.

— Петя подготовился к информатике за четыре месяца на 100 баллов. Как это возможно?
— Он рассказывал, что и к другим предметам не так долго готовился. Светлая у него голова. Нужно уметь себя заставить. Как раз вспоминаются слова Тамары Николаевны Москвиной: «Если хочешь достичь успеха, то первое, чему должен научиться, — ограничивать себя». То есть при обычном отношении к учёбе много времени уходит на раскачку, на подготовку тетради, на то, что ищешь учебник или думаешь: «А что же задали?», просчитываешь варианты. А если у тебя есть конкретная задача сдать ЕГЭ и время только на то, чтобы максимально эффективно заниматься, это не даёт возможности отступить ни вправо, ни влево, — приводит слова Олега Гуменника «Правмир».

Новости. Фигурное катание
