«Многие прихожане болеют за него, молятся». Отец — о поддержке Петра Гуменника

Протоирей Олег Гуменник, отец российского фигуриста Петра Гуменника, рассказал о поддержке, которая есть у его сына. Он привёл в пример прихожан, которые молятся за спортсмена.

— Прихожане Петю называют Петром Первым в фигурном катании. Расскажите об их поддержке.

— Многие прихожане болеют за него, смотрят телевизор, когда Петя выступает, молятся. Поклон и большая благодарность, причём не только прихожанам. Они рассказывают, что у них есть подруги, у подруг есть дети, они все следят за Петей, тоже болеют, переживают, как Петя выступит.

К Елене [мама Петра Гуменника] на работе приходят пациенты: «Мы знаем, что ваш сын занимается фигурным катанием. Желаем ему успеха, переживаем за него». И Ваня рассказал сегодня, что у него многие друзья, одноклассники знают Петю, переживают за него. Спасибо им большое.

Когда Петя готовился к выступлению, мы получили много поддержки. Отец-настоятель, духовный Петин отец, его поддерживает, воодушевляет. Мои собратья поминают Петю на службах, на молебнах. И те, кто учился со мной в семинарии, тоже.

Из соцсетей я узнал, что в Курганской епархии есть Далматовский монастырь, там замерзает озеро. Братья имеют возможность кататься на льду, и они это делают. В любом занятии нужна разгрузка, даже в духовной жизни. И они тоже молятся за Петю.

— Известность Пети — своего рода испытание. Как вы чувствуете себя в роли семьи знаменитости?

— Если в шутку, то, если бы в нас не было столько тщеславия, наверное, у Пети были бы выше результаты, — приводит слова Олега Гуменника «Правмир».