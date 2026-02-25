Метёлкина — об ОИ-2026: горжусь нашей серебряной медалью, но это только начало

Грузинская фигуристка Анастасия Метёлкина, выступающая в парном катании с Лукой Берулавой подвела итоги вытсупления на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Фигуристы стали серебряными призёрами в соревнованиях пар.

«Наш путь к Олимпиаде-2026 теперь завершён. Хочу сказать, что спорт никогда не бывает лёгким. Это постоянные сомнения и победы, борьба и радость, слабости и силы. Но самое ценное? Опыт.

С Лукой наш первый сезон был действительно сильным: мы выиграли все юниорские соревнования и были близки к европейскому золоту. Давление было огромным, эмоции интенсивными, и порой мне казалось, что я недостаточно хороша…

Оглядываясь назад, я благодарна. Эти моменты научили меня понимать себя и двигаться вперёд. На Олимпиаде я была спокойна, сосредоточена и смогла наслаждаться каждым моментом на льду. Очень горжусь нашей олимпийской серебряной медалью, но это только начало.

Огромная благодарность нашим тренерам, президенту федерации, министерству спорта, Олимпийскому комитету Грузии, бесконечная благодарность моим родителям и всем нашим фанатам — мы выступаем для вас.

Увидимся на чемпионате мира! Мы только начали», – написала Метёлкина в социальной сети Х.