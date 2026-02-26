Скидки
Чемпионку Европы по фигурному катанию обвинили в насилии над детьми

Юлия Шебештьен
Чемпионка Европы — 2004 года в женском одиночном катании, тренер Юлия Шебештьен подозревается в психологическом и физическом насилии над детьми, сообщает Telex. Известно, что обвинения в адрес бывшей спортсменки из Венгрии поступили в 2023 году.

Известно, что в прошлом году полиция завершила разбирательство, подтвердив угрозу жизни несовершеннолетним. Венгерская прокуратура также допросила одного человека по трём эпизодам преступления. Подозреваемая обжаловала обвинения, но её жалоба была признана необоснованной.

Шебештьен принимала участие в четырёх Олимпиадах. Помимо золота ЧЕ-2004, в её активе также есть бронза этого турнира в 2003 году.

