Агент Малинина: у Ильи после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления

Ари Закарян, агент олимпийского чемпиона 2026 года в командном первенстве, двукратного чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина, рассказал, как познакомил спортсмена с российской фигуристкой Аделией Петросян.

«Я познакомил Аделию и Илью, было такое. На тренировочном катке Илья закончил тренировку, а в следующей группе на тренировку должна была выйти Аделия. Я просто знал, что они не знакомы и решил их познакомить. Лицом к лицом просто сошлись.

Илья – нормальный и дружелюбный парень, после знакомства с Петросян остались хорошие впечатления. Он знал её до этого, теперь знакомы лично», – приводит слова Закаряна Metaratings.