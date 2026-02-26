Плющенко ответил, в каком возрасте надо отдавать детей в фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился мнением о том, с какого возраста стоит отдавать детей в фигурное катание, чтобы добиться успехов в этом виде спорта.

– С какого возраста стоит отправлять детей в фигурное катание, если есть цель сделать из них чемпионов?

– Я думаю, что сейчас актуально делать это в три с половиной-четыре года. Обычно так отдают. Три с половиной-четыре, четыре с половиной, но нужно ещё смотреть по ребёнку. Я пошёл с четырёх с половиной, а вот Саша [Плющенко] начал кататься у меня в три, – сказал Плющенко в видео проекта «Дымоход», размещённом в одной из социальных сетей.