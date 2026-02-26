Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Плющенко ответил, в каком возрасте надо отдавать детей в фигурное катание

Плющенко ответил, в каком возрасте надо отдавать детей в фигурное катание
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился мнением о том, с какого возраста стоит отдавать детей в фигурное катание, чтобы добиться успехов в этом виде спорта.

– С какого возраста стоит отправлять детей в фигурное катание, если есть цель сделать из них чемпионов?
– Я думаю, что сейчас актуально делать это в три с половиной-четыре года. Обычно так отдают. Три с половиной-четыре, четыре с половиной, но нужно ещё смотреть по ребёнку. Я пошёл с четырёх с половиной, а вот Саша [Плющенко] начал кататься у меня в три, – сказал Плющенко в видео проекта «Дымоход», размещённом в одной из социальных сетей.

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android