Михаил Шайдоров не примет участия в показательных выступлениях на шоу в Казахстане

Олимпийский чемпион 2026 года Михаил Шайдоров не примет участия в показательных выступлениях в Казахстане «в связи с непредвиденными обстоятельствами». Об этом сообщается в аккаунте ледового дворца Almaty Arena.

«К сожалению, в связи с непредвиденными обстоятельствами Михаил Шайдоров не сможет принять участие в шоу «Показательные выступления звезд Олимпийских игр Милан-2026». Мы благодарим Михаила за профессиональное взаимодействие и желаем ему дальнейших успехов в спортивной карьере», – говорится в сообщении.

Выступления пройдут 5 апреля. Принять участие планируют Софья Самоделкина, Ника Эгадзе, Нина Петрыкина, Александр Селевко, Анастасия Метёлкина – Лука Берулава, Диана Дэвис – Глеб Смолкин.