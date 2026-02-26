Скидки
«Скучал по нему». Глейхенгауз — о возвращении четверного лутца Трусовой

Российский тренер по фигурному катанию и хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о возможном возвращении российских фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой к соревнованиям, отметив факт исполнения фигуристками четверных прыжков.

— Только Петросян на Олимпиаде пыталась исполнить четверной прыжок. В это время мы видим видео с тренировок Трусовой и Валиевой, которые прыгают квады. У вас стало больше уверенности в их возвращении на действительно высокий уровень?
— Я безумно рад, что такие спортсменки объявили о своем возвращении. Видел четверной тулуп Камилы на прыжковом турнире, а четверной лутц Саши видел вживую несколько раз на тренировках — это классное зрелище. Скучал по нему. Но оценивать перспективы их возвращения можно будет только после того, как Саша и Камила выйдут на соревнования с двумя программами. Это чуть разные вещи, – приводит слова Глейхенгауза Sport24.

«График наконец-то возвращается». Трусова — о совмещении материнства и тренировок
