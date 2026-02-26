Скидки
«Мы ещё пытаемся осознать». Сизерон — о победе на ОИ с Фурнье-Бодри

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион французский фигурист Гийом Сизерон в социальных сетях подвёл итоги Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) и поблагодарил болельщиков за поддержку.

Фото: Из личного архива Гийома Сизерона

«Огромное спасибо каждому за невероятную поддержку! Мы всё ещё пытаемся это осознать», — написал Сизерон в социальных сетях.

Напомним, Сизерон стал победителем Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в паре с Лоранс Фурнье Бодри, вместе с которой выступает первый сезон. Ранее на Олимпийских играх — 2022 в Пекине Сизерон стал чемпионом в паре с Габриэлой Пападакис, с которой тренировался и выступал с 2008 года.

До этого на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Сизерон и Пападакис стали обладателями серебряных медалей.

Фурнье Бодри — о фото с Петросян: для нас это был очень милый и вдохновляющий момент
