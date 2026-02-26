Скидки
Глейхенгауз ответил на вопрос о ближайших стартах Трусовой

Российский тренер по фигурному катанию и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что пока не располагает информацией, на каком турнире планирует выступить российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) после возвращения на лёд.

— Есть информация, на каких соревнованиях планирует выступить Трусова?
— У меня такой информации пока что нет. Думаю, она сама об этом расскажет. Это будет сильно зависеть от того, что будет с нашим спортом в ближайшее время, – приводит слова Глейхенгауза Sport24.

В августе 2025 года Трусова впервые стала мамой, Александра родила сына Михаила. В январе 2026-го фигуристка возобновила тренировки на льду, а уже в конце месяца она приняла участие в чемпионате России по прыжкам.

