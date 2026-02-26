Пётр Гуменник выступил в образе Онегина в финале «Ледникового периода»

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник в качестве приглашённого гостя выступил в съёмках финального выпуска телевизионного шоу «Ледниковый период». Пётр исполнил перед зрителями свою произвольную программу, где предстаёт в образе Онегина.

Напомним, в ночь на 24 февраля Гуменник вернулся в Россию после выступления на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Россиянин занял шестое место. Он набрал по сумме двух программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-ю строчку. Золото Олимпийских игр сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла.