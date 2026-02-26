Пётр Гуменник рассказал, чем занимался после возвращения с ОИ-2026 в Милане

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, чем занимался после возвращения с Олимпийских игр — 2026 в Милане.

«Настроение отличное, наслаждаюсь жизнью. Сначала после Олимпиады провёл почти две недели в Милане, походил там по красивым местам. Вернулся в Питер, где очень приятно встретили болельщики из моей фан-группы и из университета ИТМО, ну и просто другие фанаты. Было очень приятно, что меня порадовало. Встретился с семьёй, наконец-таки вчера покатался с братом на сноуборде. И теперь пришло время, наверное, к учёбе подключаться и догонять то, в чём я отстал немного за это время», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.