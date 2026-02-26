Пётр Гуменник рассказал, чем занимался после возвращения с ОИ-2026 в Милане
Поделиться
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, чем занимался после возвращения с Олимпийских игр — 2026 в Милане.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Настроение отличное, наслаждаюсь жизнью. Сначала после Олимпиады провёл почти две недели в Милане, походил там по красивым местам. Вернулся в Питер, где очень приятно встретили болельщики из моей фан-группы и из университета ИТМО, ну и просто другие фанаты. Было очень приятно, что меня порадовало. Встретился с семьёй, наконец-таки вчера покатался с братом на сноуборде. И теперь пришло время, наверное, к учёбе подключаться и догонять то, в чём я отстал немного за это время», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 февраля 2026
-
18:32
-
18:07
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:37
-
17:23
-
16:52
-
16:27
-
14:45
-
14:17
-
13:53
-
13:46
-
13:45
-
00:19
- 25 февраля 2026
-
23:25
-
23:00
-
22:35
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:45
-
21:37
-
21:27
-
21:20
-
21:12
-
20:55
-
20:45
-
20:30
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:36