Гуменник объяснил, почему не смог отказаться от выступления в «Ледниковом периоде»

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник объяснил, почему не смог отказаться от участия в съёмках финального выпуска телевизионного шоу «Ледниковый период».

«Меня пригласил Илья Изяславович [Авербух]. Я, конечно, всегда за то, чтобы где-то выступить, всегда соглашаюсь, поэтому только с тренером оставалось обсудить. С тренером тоже договорились, потому что «Ледниковый период» — это такое серьёзное очень мероприятие, большой проект с большой историей. Поэтому не мог пропустить и позавчера уже точно узнал, что буду катать, что буду тут делать. Меня позвали чуть раньше, но пока там согласовывали, выбирали, что буду катать… Позавчера, то есть за два дня, полностью это всё обсудили», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.