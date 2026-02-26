«Нужно уметь держать лицо». Туктамышева — о поведении Петросян после выступления на ОИ

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о решении Аделии Петросян отказаться от интервью в микст-зоне после проката на Олимпийских играх — 2026.

«Очень жалко, что Аделия не вышла к видеорепортёрам после программы. Мы понимаем, какая она была расстроенная, но мне кажется, это было бы правильно. Потому что Илья Малинин после абсолютно провального выступления нашёл в себе силы, он всё равно вышел. Это отдельная часть работы фигуриста — уметь держать лицо», — заявила Туктамышева в эфире «Okko Спорт».

Напомним, на Олимпиаде-2026 по сумме за короткую и произвольную программы ученица Этери Тутберидзе получила от судей 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент «ультра-си» — четверной тулуп.