«Нужно уметь держать лицо». Туктамышева — о поведении Петросян после выступления на ОИ

«Нужно уметь держать лицо». Туктамышева — о поведении Петросян после выступления на ОИ
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о решении Аделии Петросян отказаться от интервью в микст-зоне после проката на Олимпийских играх — 2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Очень жалко, что Аделия не вышла к видеорепортёрам после программы. Мы понимаем, какая она была расстроенная, но мне кажется, это было бы правильно. Потому что Илья Малинин после абсолютно провального выступления нашёл в себе силы, он всё равно вышел. Это отдельная часть работы фигуриста — уметь держать лицо», — заявила Туктамышева в эфире «Okko Спорт».

Напомним, на Олимпиаде-2026 по сумме за короткую и произвольную программы ученица Этери Тутберидзе получила от судей 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент «ультра-си» — четверной тулуп.

Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
