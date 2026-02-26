«Нужно уметь держать лицо». Туктамышева — о поведении Петросян после выступления на ОИ

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о решении Аделии Петросян отказаться от интервью в микст-зоне после проката на Олимпийских играх — 2026.
«Очень жалко, что Аделия не вышла к видеорепортёрам после программы. Мы понимаем, какая она была расстроенная, но мне кажется, это было бы правильно. Потому что Илья Малинин после абсолютно провального выступления нашёл в себе силы, он всё равно вышел. Это отдельная часть работы фигуриста — уметь держать лицо», — заявила Туктамышева в эфире «Okko Спорт».
Напомним, на Олимпиаде-2026 по сумме за короткую и произвольную программы ученица Этери Тутберидзе получила от судей 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент «ультра-си» — четверной тулуп.
- 26 февраля 2026
-
18:32
-
18:07
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:37
-
17:23
-
16:52
-
16:27
-
14:45
-
14:17
-
13:53
-
13:46
-
13:45
-
00:19
- 25 февраля 2026
-
23:25
-
23:00
-
22:35
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
21:58
-
21:45
-
21:37
-
21:27
-
21:20
-
21:12
-
20:55
-
20:45
-
20:30
-
20:05
-
19:40
-
19:15
-
18:50
-
18:36