Гуменник — о прокате на «Ледниковом периоде»: находиться тут ещё более необычно, чем на ОИ

Гуменник — о прокате на «Ледниковом периоде»: находиться тут ещё более необычно, чем на ОИ
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник поделился эмоциями от выступления в качестве гостя в проекте «Ледниковый период».

— Как выбрали, что будете катать на «Ледниковом периоде»?
— Решили, что болельщикам очень понравилась моя произвольная с четверным прыжками, что надо это повторить. Специально для зрителей, для болельщиков, кто хотел ещё раз посмотреть или кто ещё не видел, решили ещё раз показать произвольную программу.

— До этого когда-нибудь смотрели «Ледниковый период», как зритель? Каково тут оказаться сейчас?
— Да, смотрел в детстве или более-менее во взрослом возрасте. Находиться тут ещё даже более необычно, чем на Олимпиаде. Я ничего не понимал, не знал, где это находится. Как это всё проходит, как это организовывается, было очень непонятно, но совсем разобрался и насладился моментом. Удовольствие получил, это было круто, — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

