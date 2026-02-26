Скидки
«Когда выиграю что-то серьёзное и закончу карьеру». Гуменник — о «Ледниковом периоде»

«Когда выиграю что-то серьёзное и закончу карьеру». Гуменник — о «Ледниковом периоде»
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник оценил возможность в будущем стать участником телепроекта «Ледниковый период».

— Если вас Илья Авербух пригласит участником в «Ледниковый период», пойдёте?

Гуменник: Участником… Ну, я слышал, что это непросто…

Алексей Ягудин: Да, пойдёт! У него выбора нет. Но для начала он выиграет олимпийское золото, а потом мы ему наберём, и он придёт. Мы тебе подберём хорошую партнёршу, не переживай.

Гуменник: Ну да, во-первых, как и сказали, сначала какой-нибудь титул получить известный, во-вторых, тут же требуется очень много усилий. Обычно же катается один партнёр в паре — фигурист, а второй — не фигурист, надо с ним научиться кататься, а я ещё и одиночник… В общем, это так сразу не получится, придётся очень много тренироваться. И, наверное, когда уже правда что-нибудь выиграю серьёзное и закончу карьеру, тогда можно будет присоединиться, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

