Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гуменник: полезно прыгать не только с одного захода, но и в каких-то необычных условиях

Гуменник: полезно прыгать не только с одного захода, но и в каких-то необычных условиях
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался об особенностях выступления в шоу «Ледниковый период». Гуменник был приглашён на финал сезона проекта в качестве почётного гостя.

— Сложно было кататься на таком маленьком льду на «Ледниковом периоде»?
— У меня была возможность немножко это потренировать утром. Пришлось заходы все, загнуть, закруглить, где-то поставить вдоль длинного борта, где-то пойти зигзагом. Было непросто, но мне кажется, это даже и полезно уметь прыжки делать не только с одного захода, но и в каких-то необычных условиях, — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Материалы по теме
Фото
Пётр Гуменник выступил в образе Онегина в финале «Ледникового периода»
Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android