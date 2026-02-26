Гуменник: полезно прыгать не только с одного захода, но и в каких-то необычных условиях

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался об особенностях выступления в шоу «Ледниковый период». Гуменник был приглашён на финал сезона проекта в качестве почётного гостя.

— Сложно было кататься на таком маленьком льду на «Ледниковом периоде»?

— У меня была возможность немножко это потренировать утром. Пришлось заходы все, загнуть, закруглить, где-то поставить вдоль длинного борта, где-то пойти зигзагом. Было непросто, но мне кажется, это даже и полезно уметь прыжки делать не только с одного захода, но и в каких-то необычных условиях, — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.