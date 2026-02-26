Гуменник ответил, под какую музыку будет катать КП в финале Гран-при России

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, под какую композицию представит свою короткую программу в финале Гран-при России — 2025/2026, который пройдёт с 4 по 9 марта в Челябинске.

«Хочется напоследок всё-таки «Парфюмера» откатать под правильную музыку, правильную композицию, чтобы в памяти осталась та программа, которая задумывалась», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Напомним, за несколько дней до старта Олимпиады-2026 Гуменнику запретили использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. После этого фигурист экстренно сменил музыкальное сопровождение и исполнил номер под саундтрек к фильму «Онегин».