Гуменник ответил, под какую музыку будет катать КП в финале Гран-при России

Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, под какую композицию представит свою короткую программу в финале Гран-при России — 2025/2026, который пройдёт с 4 по 9 марта в Челябинске.

«Хочется напоследок всё-таки «Парфюмера» откатать под правильную музыку, правильную композицию, чтобы в памяти осталась та программа, которая задумывалась», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Напомним, за несколько дней до старта Олимпиады-2026 Гуменнику запретили использовать саундтрек из фильма «Парфюмер» из-за авторских прав. После этого фигурист экстренно сменил музыкальное сопровождение и исполнил номер под саундтрек к фильму «Онегин».

Материалы по теме
Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
