Гуменник: хотел катать «Оптимуса» на ОИ. Надеюсь, однажды удастся показать на международке

Гуменник: хотел катать «Оптимуса» на ОИ. Надеюсь, однажды удастся показать на международке
Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник высказался о том, что не был приглашён на гала-вечер Олимпиады-2026.

— Какое самое яркое воспоминание с Олимпиады?
— Самое яркое воспоминание, наверное, прокат произвольной. Это самое важное просто событие. И оно, конечно, стало самым ярким.

— Вы хотели катать «Трансформеров» на гала-вечере на ОИ? Расстроились, что не удалось?
— Да, хотел откатать «Трансформера». Даже ещё до того, как полетел, была мысль, что беру такой большой костюм, и будет очень обидно, если он не пригодится. Себя настраивал даже на прокат, что надо обязательно всё сделать чисто, чтобы попасть на показательные выступления и не зря везти этот костюм. Поэтому, да, конечно, расстроился немного, но ничего страшного. Ещё много возможностей откатать на шоу. Надеюсь, и на международной арене получится когда-нибудь. «Трансформеры» ещё ждут! — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Гуменника встретила толпа, Петросян — без багажа! Фигуристы вернулись в Россию с Олимпиады
