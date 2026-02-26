Гуменник — о Малинине: наши тёплые взаимоотношения воспринимаю очень положительно

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник поделился эмоциями от знакомства с двукратным чемпионом мира американцем Ильёй Малининым на Олимпиаде-2026.

— Многие отмечают ваши тёплые отношения с Ильёй Малининым, называют даже в шутку «Малинником». Как относитесь к этому?

— К Илье Малинину я отношусь очень положительно. Он великолепный спортсмен и, как оказалось, ещё очень хороший человек. Наши тёплые взаимоотношения тоже воспринимаю очень положительно.

— Удалось ли познакомиться с какими-то новыми фигуристами на Олимпиаде?

— Там было очень много тех, с кем я уже выступал по юниорам. Были те, с кем я ещё выступал где-то в детстве на юношеских соревнованиях, вроде мемориала Жука. Помню, с Вовой Литвинцевым там мы вместе соревновались. Из новых спортсменов как раз познакомился с Ильёй Малининым. На этом всё.

— Будете как-то связь поддерживать с Ильёй? Может, писали уже друг другу?

— Надеюсь на личное общение вживую. Хочется его увидеть и потренироваться вместе и самое главное — вместе выступать, — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.