Гуменник: благодарен Петросян за желание пригласить меня вместе выступить с номером на ОИ

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как отнёсся к желанию трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян позвать его в свой номер на гала-вечере Олимпиады-2026. Пётр на мероприятие приглашён не был.

— Аделия [Петросян] говорила, что хотела позвать вас в номер на гала-вечере на ОИ. Вы разговаривали с ней на эту тему? Поддерживали друг друга?
— Да, мы друг друга поддерживали и, да, я благодарен, что она хотела меня поддержать таким образом, пригласить вместе с ней выступить на гала-вечере. Вот за это спасибо ей! — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

