Фигурное катание

Аделия Петросян опубликовала пост по итогам Олимпийских игр — 2026

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян опубликовала пост по итогам Олимпийских игр — 2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Прошло какое-то время после Игр. Олимпиада даёт возможность каждому спортсмену узнать себя лучше вне зависимости от результата. Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше.

Но здесь и сейчас я безумно благодарна людям, которые прошли со мной уже достаточно большой путь, поддерживали и верили в меня, радовались и переживали вместе со мной, а теперь просят не сдаваться и не унывать. Столько тепла и добра в ваших звонках, сообщениях, комментариях, эдитах. Спасибо вам от всего сердца. Вы удивительные», — написала Петросян на своей странице в социальных сетях.

На Олимпиаде-2026 по сумме за короткую и произвольную программы Петросян получила от судей 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент «ультра-си» — четверной тулуп.

