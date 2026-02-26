Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян опубликовала пост по итогам Олимпийских игр — 2026.

«Прошло какое-то время после Игр. Олимпиада даёт возможность каждому спортсмену узнать себя лучше вне зависимости от результата. Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально. Я не ставлю цели и не понимаю пока свои возможности. Просто надеваю коньки и еду дальше.

Но здесь и сейчас я безумно благодарна людям, которые прошли со мной уже достаточно большой путь, поддерживали и верили в меня, радовались и переживали вместе со мной, а теперь просят не сдаваться и не унывать. Столько тепла и добра в ваших звонках, сообщениях, комментариях, эдитах. Спасибо вам от всего сердца. Вы удивительные», — написала Петросян на своей странице в социальных сетях.

На Олимпиаде-2026 по сумме за короткую и произвольную программы Петросян получила от судей 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент «ультра-си» — четверной тулуп.