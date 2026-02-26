Туктамышева: я бы не закончила карьеру, если бы нас допустили хотя бы два года назад

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о завершении своей карьеры.

«Я, когда давала интервью, сказала, что завершаю карьеру, завершаю её без сожалений. И действительно – не было каких-то сожалений, потому что я свыклась уже с этой мыслью, что надо уже заканчивать, надо что-то новое пробовать.

Но, на самом деле, я закончила не потому, что понимала, что у меня нет дальше сил работать и что я устала от спорта. Мне всегда очень нравилось фигурное катание, я обожаю выступать, обожала ездить на международные старты. И пришлось закончить, наверное, просто потому, что пропала эта мотивация. Если бы хотя бы два года назад нас допустили, возможно, я бы даже не закончила [карьеру], потому что у меня ещё оставалось это вот желание проявить себя в спорте», — сказала Туктамышева на YouTube-канале Ильи Варламова*.

