Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуриста Желтышева не пустили на ЧМ в Эстонию из-за российского паспорта

Фигуриста Желтышева не пустили на ЧМ в Эстонию из-за российского паспорта
Комментарии

Фигуристу Марку Желтышеву, выступающему за США, не разрешили въехать в Эстонию для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. У спортсмена российское гражданство.

До 2025 года фигурист выступал за Россию в паре с Яной Трубиновой, а затем с Евой Плесовских. В 2025 году встал в пару с Джейн Кэлхун и начал представлять США. В сентябре на юниорском Гран-при в Азербайджане они заняли пятое место. Также вместе с Кэлхун он выиграл бронзу юниорского чемпионата США

Напомним, в январе Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права проведения чемпионата Европы из-за отказа предоставлять письменное подтверждение того, что все спортсмены, вне зависимости от гражданства, смогут приехать в страну на турнир. Было решено, что вместо Таллина соревнования, запланированные на 16–21 июня, примет Франция.

Материалы по теме
Россияне на ОИ-2026 взяли медали в фигурном катании! Правда, все они – с приставкой «экс»
Россияне на ОИ-2026 взяли медали в фигурном катании! Правда, все они – с приставкой «экс»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android