Фигуриста Желтышева не пустили на ЧМ в Эстонию из-за российского паспорта

Фигуристу Марку Желтышеву, выступающему за США, не разрешили въехать в Эстонию для участия в юниорском чемпионате мира по фигурному катанию. У спортсмена российское гражданство.

До 2025 года фигурист выступал за Россию в паре с Яной Трубиновой, а затем с Евой Плесовских. В 2025 году встал в пару с Джейн Кэлхун и начал представлять США. В сентябре на юниорском Гран-при в Азербайджане они заняли пятое место. Также вместе с Кэлхун он выиграл бронзу юниорского чемпионата США

Напомним, в январе Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права проведения чемпионата Европы из-за отказа предоставлять письменное подтверждение того, что все спортсмены, вне зависимости от гражданства, смогут приехать в страну на турнир. Было решено, что вместо Таллина соревнования, запланированные на 16–21 июня, примет Франция.