«Они справились очень хорошо». Туктамышева — о Петросян и Гуменнике на ОИ-2026

«Они справились очень хорошо». Туктамышева — о Петросян и Гуменнике на ОИ-2026
Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила выступление россиян на Олимпийских играх — 2026.

«Чтобы завоевать медали на этой Олимпиаде, нужно было кататься безукоризненно, не допуская ни одну ошибку. У наших спортсменов не было международных стартов, за четыре года это был первый такой огромный старт. Невероятное давление, потому что отбор прошёл практически год назад, нужно было держать марку.
Мне кажется, они справились очень хорошо, потому что пока у тебя нет международных стартов, у тебя нет и рейтинга. Без рейтинга в фигурном катании выходить очень сложно, потому что тебе нужна хоть какая-то поддержка федераций», — сказала Туктамышева на YouTube-канале Ильи Варламова*.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестом месте. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. Пётр Гуменник также занял шестую строчку по итогам личного турнира в мужском одиночном катании. Его результат — 271,21 балла. Оба спортсмена участвовали на Олимпиаде в нейтральном статусе.

*— внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

