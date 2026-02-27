Луна Хендрикс объявила, что пропустит чемпионат мира по фигурному катанию

Чемпионка Европы и серебряный и бронзой призёр ЧМ 26-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила, что пропустит чемпионат мира — 2026, который пройдёт в столице Чехии Праге с 23 по 29 марта.

«Нет чемпионата мира для меня. Это был тяжёлый сезон с ранним стартом, и по ходу него я тренировалась с несколькими небольшими травмами. Я невероятно благодарна за всю вашу поддержку и любовь в этом сезоне», — написала Хендрикс в социальных сетях.

На Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где соревнования по фигурному катанию в женском одиночном разряде прошли 17 и 19 февраля, Луна Хендрикс заняла 14-е место.

