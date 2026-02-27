Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Луна Хендрикс объявила, что пропустит чемпионат мира по фигурному катанию

Луна Хендрикс объявила, что пропустит чемпионат мира по фигурному катанию
Комментарии

Чемпионка Европы и серебряный и бронзой призёр ЧМ 26-летняя бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила, что пропустит чемпионат мира — 2026, который пройдёт в столице Чехии Праге с 23 по 29 марта.

«Нет чемпионата мира для меня. Это был тяжёлый сезон с ранним стартом, и по ходу него я тренировалась с несколькими небольшими травмами. Я невероятно благодарна за всю вашу поддержку и любовь в этом сезоне», — написала Хендрикс в социальных сетях.

На Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо, где соревнования по фигурному катанию в женском одиночном разряде прошли 17 и 19 февраля, Луна Хендрикс заняла 14-е место.

Материалы по теме
Луна Хендрикс: две недели назад я даже не знала, буду ли выступать на Олимпиаде

Видео: Самая титулованная фигуристка России

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android