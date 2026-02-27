Олимпийский чемпион Шайдоров не попал в заявку Казахстана на чемпионат мира

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, завоевавший для страны историческое золото на Олимпиаде в Милане, не вошел в предварительную заявку на чемпионат мира в Праге. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир пройдёт с 24 по 29 марта в столице Чехии. В мужском одиночном катании заявлены 36 участников, включая действующего чемпиона мира американца Илью Малинина. От Казахстана в списке значится лишь Диас Джиренбаев.

21-летний Шайдоров 14 февраля в Милане стал первым представителем Казахстана, выигравшим золото Олимпийских игр в фигурном катании. На чемпионате мира — 2025 в Бостоне он завоевал серебро, уступив только Малинину.