Президент Казахстана вручил Михаилу Шайдорову орден за победу на Олимпиаде-2026

Президент Казахстана вручил Михаилу Шайдорову орден за победу на Олимпиаде-2026
Михаил Шайдоров и Касым-Жомарт Токаев
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года по фигурному катанию Михаил Шайдоров получил орден «За заслуги и достижения в спорте» из рук президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. После этого спортсмен опубликовал пост в социальных сетях, где поделился мыслями от прошедшей встречи.

Михаил Шайдоров и Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Михаил Шайдоров и Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

«Сегодня для меня особенный день. Я вернулся домой, в родной Казахстан, и был искренне тронут тем, как тепло меня встретили. Такая поддержка на родной земле особенно дорога. Для меня было большой честью представить свою страну на Олимпийских играх. Сбылась моя заветная мечта – исполнить гимн Казахстана на главной спортивной арене мира.

Искренне благодарю главу государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за высокое признание и вручение награды — ордена «За заслуги и достижения в спорте». Это имеет для меня особое значение.

Мой путь к этой мечте был долгим и непростым. Спасибо моим родителям и тренерам за то, что были рядом, верили и поддерживали. Спасибо всем казахстанцам за вашу веру и поддержку. Это только начало. Впереди большая работа!» — написал Шайдоров в социальных сетях.

