«Абсолютная самоуверенность». Познер назвал причины провала Малинина на Олимпиаде-2026

«Абсолютная самоуверенность». Познер назвал причины провала Малинина на Олимпиаде-2026
Илья Малинин
Комментарии

Журналист Владимир Познер поделился своим мнением относительно итогов Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании. Он объяснил причины провала главного фаворита Ильи Малинина. Американец допустил ошибки в произвольной программе и занял только восьмое место.

Илья Малинин: 14 побед подряд, безоговорочный лидер мужского фигурного катания. Этот статус его и раздавил?
— Думаю, да. Здесь, мне кажется, сошлись две вещи: абсолютная самоуверенность, ощущение, что рядом с ним и близко никого нет, и давление Олимпийских игр. Всё-таки это не чемпионат мира, который проходит каждый год, а соревнование совсем иного калибра.

Возникло то самое ощущение: сейчас он выйдет и всем покажет — без вариантов. Пожалуй, не было ни одного спортсмена на этих Играх, которому настолько уверенно и безоговорочно прочили победу. Думаю, это и сыграло с ним злую шутку. Илья очень молодой человек, неопытный — конечно, не устоял под таким грузом, — приводит слова Познера «Советский спорт».

