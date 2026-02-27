Познер — о Петросян на Олимпиаде-2026: если бы не падение, она была бы первой или второй

Журналист Владимир Познер высказался о результате Аделии Петросян на Олимпиаде-2026. Россиянка упала во время произвольной программы и в итоге заняла только шестое место.

«Впечатление от проката Петросян? Это был прекрасный прокат. Она всё замечательно сделала, с таким темпераментом. Бывает же иногда: смотришь — ну да, прыгают и прыгают, а страсти и задора нет. А у неё всё это было. Замечательное выступление!

И я абсолютно твёрдо могу сказать: если бы не падение, ещё неизвестно, кто бы был на первом месте. Скажем так, она была бы либо второй, либо первой. На мой взгляд, Петросян потрясающе каталась. Ну упала — тут уж ничего не поделаешь», — приводит слова Познера «Советский спорт».