Алиса Лью набрала 6 млн подписчиков в соцсетях. До Олимпиады-2026 у неё было 200 тыс.

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью продолжает набирать обороты в популярности среди пользователей социальных сетей. Число подписчиков на её личной странице превысило 6 млн и на данный момент составляет 6,2 млн. Накануне Олимпийских игр — 2026 эта цифра составляла чуть более 200 тыс.

На Олимпиаде-2026 в Италии Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в составе сборной США в командных соревнованиях, а также завоевала золото в личном турнире. Её фотография с двумя золотыми медалями набрала 5 млн лайков.

Ранее самой популярной фигуристкой в мире в соцсетях была серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине россиянка Александра Трусова, число подписчиков которой на данный момент составляет 1,9 млн.

