Действующие олимпийские чемпионы в парном катании снялись с чемпионата мира — 2026

Олимпийские чемпионы 2026 года и двукратные чемпионы мира в парном катании японские фигуристы Рику Миура и Риюти Кихара не выступят на чемпионате мира — 2026, который пройдёт с 3 по 8 марта в Праге (Чехия).

«Мы объявим о наших дальнейших планах после окончания сезона. Надеемся, вы продолжите с добротой наблюдать за нами», — написали спортсмены в социальных сетях.

Миура и Кихара выиграли золото Олимпийских игр 2026 года в Италии. Победу им принёс мировой рекорд в произвольной программе. После короткой программы они занимали лишь пятое место, однако благодаря рекордному выступлению в произвольной сумели подняться на первую строчку итогового протокола.

