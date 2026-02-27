Скидки
Глейхенгауз — о Петросян: очевидно, должно было произойти чудо, чтобы выиграть Олимпиаду

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, поделился впечатлениями от участия его ученицы Аделии Петросян в Олимпиаде-2026, сравнив его с опытом Игр 2018 и 2022 года.

«Я могу сказать, что греха таить, что, когда мы ездили на две предыдущие Олимпиады, то у нас были Алина [Загитова] с Женей [Медведевой], мы прекрасно понимали, что, скорее всего, возьмём золото. Когда мы ездили с тремя девочками в 2022-м, там вообще речь шла не о том, возьмём ли мы золото, а о том, кто его возьмёт и кто как откатается. То есть тогда были переживания за прокаты, за то, что получится или не получится, но не за результат. Результат в целом был очевиден. В этот раз, конечно, очевидно было, скорее, то, что должно произойти чудо, чтобы здесь выиграть. Но его не произошло. Не было такого, что мы сто процентов ехали сюда за золотой медалью в силу миллиона обстоятельств — сложный сезон, травмы, постоянный спад и набор формы, отсутствие рейтинга.

Мы выходили всегда и катались последними в статусе чемпионок мира и всего-всего. Даже ошибки в короткой программе могли позволить остаться в последней разминке и отставать на пару баллов от лидеров. Здесь мы радовались тому, что попали в последнюю разминку с этой короткой программой. Но это показывает, что именно значит рейтинг в нашем фигурном катании. С тем же плюс-минус набором на Олимпиаде в короткой программе наши девочки обычно набирали под 80 баллов — Аня [Щербакова], плюс-минус в те годы Женя с Алиной, Саша [Трусова] с ошибкой на акселе набрала больше, чем Аделия сейчас. Мы не берём ситуацию, когда Камила [Валиева] прыгала тройной аксель и набирала под 90.

Это показывает, насколько мы были позади до начала соревнований в нашей ситуации после отстранения. Единственный вариант, чтобы ехать сюда с мыслью о том, что мы едем за золотом: надо было быть в идеальной форме, в той, в которой Аделия была на прошлом чемпионате России», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

