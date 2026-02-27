Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Даниил Глейхенгауз высказался о победе Алисы Лью на Олимпийских играх — 2026

Даниил Глейхенгауз высказался о победе Алисы Лью на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказал мнение по поводу победы американской фигуристки Алисы Лью на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Алиса в очередной раз доказала, что этот её вайб, с которым она выходит на все турниры, говоря о том, что ей не нужны медали, что она приехала получать удовольствие, это приносит ей победы. Мне кажется, это клёво. В этом есть какая-то фишка. И всё-таки у неё такая интересная получилась карьера, мне кажется, она это заслужила», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

На Олимпиаде-2026 в Италии Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в составе сборной США в командных соревнованиях, а также завоевала золото в личном турнире.

Материалы по теме
Алиса Лью набрала 6 млн подписчиков в соцсетях. До Олимпиады-2026 у неё было 200 тыс.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android