Даниил Глейхенгауз высказался о победе Алисы Лью на Олимпийских играх — 2026

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказал мнение по поводу победы американской фигуристки Алисы Лью на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Алиса в очередной раз доказала, что этот её вайб, с которым она выходит на все турниры, говоря о том, что ей не нужны медали, что она приехала получать удовольствие, это приносит ей победы. Мне кажется, это клёво. В этом есть какая-то фишка. И всё-таки у неё такая интересная получилась карьера, мне кажется, она это заслужила», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

На Олимпиаде-2026 в Италии Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в составе сборной США в командных соревнованиях, а также завоевала золото в личном турнире.