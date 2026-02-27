Глейхенгауз ответил на вопрос об уровне женского фигурного катания в мире

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, оценил уровень современного женского фигурного катания на международной арене.

— Что скажете в целом об уровне мирового женского катания? Стало меньше ультра-си, например.

— Меньше стало ультра-си, потому что мы их не прыгали. А для меня нет никакой разницы между тройным акселем и четверным тулупом. Четверной лутц и четверной флип — это совсем другие баллы. Как раз получается, что иностранцы, наоборот, стали сильнее: был [тройной] аксель от Эмбер Гленн, Ами Накаи.

Алиса [Лью] откатала идеально чистые две программы, а этого в 2022 году не было. То есть здесь не на что жаловаться. Мы были слабее, чем должны. А все остальные даже стали сильнее. Поэтому не вижу здесь никаких проблем, — приводит слова Глейхенгауза Sport24.