Гленн раскритиковала СМИ из-за сообщения о влиянии её здоровья на выступление в Милане

Американская фигуристка олимпийская чемпионка в командном турнире Эмбер Гленн подвергла критике сообщение издания Sports Illustrated, в котором утверждалось, что особенности женского здоровья помешали ей хорошо выступить на ОИ-2026. Она опровергла прямое влияние некоторых факторов на итоговый результат.

«Это безумие, когда говорят, будто я намекала, что месячные сыграли роль в том, как я выступала. Я чётко сказала, что они повлияли на повышенную эмоциональную реакцию на мою «помарку», но я ни в коем случае не утверждала, что это сказалось на том, как я откатала обе свои программы», — написала Гленн в социальных сетях.

В личном турнире Гленн заняла пятое место.