Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян не выступит на финале Гран-при России, Пётр Гуменник заявлен

Аделия Петросян не выступит на финале Гран-при России, Пётр Гуменник заявлен
Комментарии

Стал известен состав участников финала Гран-при России сезона-2025/2026 по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 4 по 9 марта в Челябинске.

Стоит отметить отсутствие в списке трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян, которая на прошлой неделе принимала участие в Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) в женском одиночном катании. Чемпион России — 2026 Пётр Гуменник, который тоже выступал на Олимпиаде, на турнир заявлен.

В сезоне-2024/2025 Аделия Петросян и Пётр Гуменник победили на финале Гран-при России. В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Василиса Кагановская и Максим Некрасов.

Материалы по теме
Глейхенгауз — о Петросян: очевидно, должно было произойти чудо, чтобы выиграть Олимпиаду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android