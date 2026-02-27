Аделия Петросян не выступит на финале Гран-при России, Пётр Гуменник заявлен

Стал известен состав участников финала Гран-при России сезона-2025/2026 по фигурному катанию. Соревнования пройдут с 4 по 9 марта в Челябинске.

Стоит отметить отсутствие в списке трёхкратной чемпионки России Аделии Петросян, которая на прошлой неделе принимала участие в Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) в женском одиночном катании. Чемпион России — 2026 Пётр Гуменник, который тоже выступал на Олимпиаде, на турнир заявлен.

В сезоне-2024/2025 Аделия Петросян и Пётр Гуменник победили на финале Гран-при России. В парном катании победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Василиса Кагановская и Максим Некрасов.