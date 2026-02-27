Встречаем весну на катке в «Лужниках»

Погода этой зимой преподносила много не слишком приятных сюрпризов, но любовь к фигурному катанию успешно преодолевала и метель, и морозы. У всех тех, кто ещё не успел покататься на коньках в «Лужниках» или хочет растянуть это удовольствие ещё на некоторое время, есть возможность продлить сезон до весны. Мультимедийный каток «Лужники», расположенный на Центральной площади спорткомплекса, будет открыт до 15 марта.

Посетителей огромного ледового пространства (более 16 тыс. кв. м) ждут комфортные раздевалки с услугами по заточке и прокату коньков, тренерская поддержка, детская ледовая площадка, волшебные световые эффекты, 24 интерактивные инсталляции на прилегающих аллеях, гастропарк с разноформатными кафе и ресторанами, и на вечерних сеансах – великолепное 3D-шоу с использованием технологий видеомэппинга.

Напомним, посещение катка можно совместить с увлекательной экскурсионной программой на Большой спортивной арене. Для всех гостей катка действует скидка 25% на обзорную экскурсию, во время которой гиды расскажут о самых интересных моментах из истории стадиона, его спортивной и концертной славе, проведут по маршруту, недоступному для обычных болельщиков и зрителей.

Узнать расписание работы обеих локаций и заказать билеты можно на сайте спорткомплекса «Лужники» www.luzhniki.ru.