Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Встречаем весну на катке в «Лужниках»

Встречаем весну на катке в «Лужниках»
Комментарии

Погода этой зимой преподносила много не слишком приятных сюрпризов, но любовь к фигурному катанию успешно преодолевала и метель, и морозы. У всех тех, кто ещё не успел покататься на коньках в «Лужниках» или хочет растянуть это удовольствие ещё на некоторое время, есть возможность продлить сезон до весны. Мультимедийный каток «Лужники», расположенный на Центральной площади спорткомплекса, будет открыт до 15 марта.

Посетителей огромного ледового пространства (более 16 тыс. кв. м) ждут комфортные раздевалки с услугами по заточке и прокату коньков, тренерская поддержка, детская ледовая площадка, волшебные световые эффекты, 24 интерактивные инсталляции на прилегающих аллеях, гастропарк с разноформатными кафе и ресторанами, и на вечерних сеансах – великолепное 3D-шоу с использованием технологий видеомэппинга.

Напомним, посещение катка можно совместить с увлекательной экскурсионной программой на Большой спортивной арене. Для всех гостей катка действует скидка 25% на обзорную экскурсию, во время которой гиды расскажут о самых интересных моментах из истории стадиона, его спортивной и концертной славе, проведут по маршруту, недоступному для обычных болельщиков и зрителей.

Узнать расписание работы обеих локаций и заказать билеты можно на сайте спорткомплекса «Лужники» www.luzhniki.ru.

Материалы по теме
Познер — о Петросян на Олимпиаде-2026: если бы не падение, она была бы первой или второй
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android