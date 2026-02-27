Алексей Ягудин: в России не учат катанию. У нас акцент на прыжки

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин отметил зацикленность на прыжковых элементах в российском фигурном катании.

«В нашей стране не учат катанию. Вот и всё. А учат прыгать, прыгать и прыгать. У нас акцент на прыжки. Это подмечал и президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Нужно смещать акцент с прыжковой части на скольжение, вращение, соединительные шаги.

Не буду называть фамилии тех людей, которые говорят, что Аделия [Петросян], что Петя [Гуменник] всё практически по центру [делают] и гораздо медленнее, на более низких скоростях, чем все остальные. Ещё многие говорят, что при постановке программ нашим фигуристам через недели две смотришь на свою постановку и видишь, что всё порезано. Почему? Нужно прыгать, нужно облегчать. Другой мир ставит, и у них эта программа остаётся. Потом люди говорят, почему за компоненты такие низкие оценки», — сказал Ягудин в эфире YouTube-шоу «Каток».