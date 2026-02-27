Скидки
«Объективно это не шестое место». Медведева оценила выступление Гуменника на Олимпиаде

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 российская фигуристка Евгения Медведева считает, что российский фигурист Пётр Гуменник заслуживал медали на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

«Я считаю, что Петька должен был быть как минимум третий. Это моё честное мнение. Хорошо откатался. Понятно, что есть какие-то ошибки. Может быть, если бы он катался без ошибок, тогда бы я говорила, что это второе место. Но я этого не говорю.

В короткой программе была ошибка, в произвольной он не сделал свой коронный каскад тройной лутц — тройной риттбергер (сделал двойной). На этом как минимум три балла он потерял в произвольной программе. А в короткой так вообще подавно. По минусам всё пошло. Объективно это не шестое место», — сказала Медведева в эфире YouTube-шоу «Каток».

