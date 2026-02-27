Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Первый доктор — чемпион России». Мишин — об уникальности Семененко

«Первый доктор — чемпион России». Мишин — об уникальности Семененко
Алексей Мишин
Комментарии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ высказался о фигуристе Евгении Семененко. Он отметил, что спортсмен проявляет стабильность в своих результатах.

«У Жени есть одна очень интересная грань, он вообще многогранный. Это на моей памяти первый доктор – чемпион России. Это раз. Во-вторых, если писать о его творчестве и его карьере, надо сказать, что он уникален тем, что последние чемпионаты России как зашёл на пьедестал, так там и находится. Только ходит по ступенькам. Первая, первая, третья, вторая. Это говорит о многом, о его высоком уровне и стабильности», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Эксклюзив
«Саша Трусова — просто отличный капитан!» Интервью с юным талантом из группы Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android