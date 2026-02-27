«Первый доктор — чемпион России». Мишин — об уникальности Семененко

Заслуженный тренер России Алексей Мишин‎ высказался о фигуристе Евгении Семененко. Он отметил, что спортсмен проявляет стабильность в своих результатах.

«У Жени есть одна очень интересная грань, он вообще многогранный. Это на моей памяти первый доктор – чемпион России. Это раз. Во-вторых, если писать о его творчестве и его карьере, надо сказать, что он уникален тем, что последние чемпионаты России как зашёл на пьедестал, так там и находится. Только ходит по ступенькам. Первая, первая, третья, вторая. Это говорит о многом, о его высоком уровне и стабильности», – передаёт слова Мишина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.