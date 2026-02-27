Тутберидзе — об аккредитации на ОИ-2026: не стали рисковать и подавать меня с Аделией

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе высказалась о поездке на Олимпиаду-2026. Она отметила, что изначально было принято решение не подавать аккредитацию в качестве тренера с российской стороны. В Милане специалист представляла тренерский штаб Грузии.

«По поводу меня вообще не подавали [документы на аккредитацию] с российскими спортсменами, с Аделией. По мне сразу решили, что я поеду с грузинскими спортсменами, потому что, наверное, наша федерация не была уверена, что я пройду проверку в связи с всё ещё не закончившейся дисквалификацией Валиевой и так далее. Поэтому даже не стали рисковать, не стали меня подавать. И спасибо огромное Федерации Грузии, которые не побоялись и спокойно меня подали в аккредитацию и что я была на этой Олимпиаде аккредитованным тренером», — приводит слова Тутберидзе Okko Sport.